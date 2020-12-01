Что такое "мерцающая" архитектура и при чем здесь алюминий – фото из тропических лесов
Американский фотограф Курт Холландер недавно посетил Колумбию и побывал в городе Кибдо, расположенного в тропических лесах. Внимание фотографа привлекли дома местных жителей, которые буквально "завернуты" в алюминий. Холландер назвал это "мерцающей архитектурой". Для чего обертывать дома в алюминий и как они выглядят – читайте в материале.
Фотограф представил серию фотографий, которые состоят исключительно из таких домов, информирует Dezeen.
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Главной причиной, почему местные жители заворачивают дома в алюминий является пагубное влияние тамошнего климата.
Даже многоэтажные дома обертывают в алюминий / Фото Dezeen
Во время двухнедельного побега от карантина в Кали, моем временном городе, я поехал в Кибдо – города тропических лесов в Колумбии, населенного преимущественно афроколумбийцямы и коренными жителями,
– рассказал Холландер.
По словам фотографа, дома, отражающие солнечный свет, он увидел еще в самолете. Тогда это ему показалось странным, ведь ничего похожего он еще не видел.
Город богат полезными ископаемыми, поэтому алюминий здесь очень дешевый / Фото Dezeen
То, что Холландер назвал "мерцающей архитектурой", на самом деле создано для защиты бетонных плоских крыш и стен. Дело в том, что бетон боится влажной тропической погоды и быстро разрушается.
"Не обернутый" бетон здесь разрушается в считанные годы / Фото Dezeen
Интересно, что бетонные дома здесь является символом достатка, ведь большинство населения живет в деревянных или бамбуковых домах.
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