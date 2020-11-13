11 ноября в США традиционно отмечают День ветеранов. Именно к этому празднику в штате Вирджиния открыли Национальный музей армии США (NMUSA). Здание состоит из пяти выставочных залов и поражает фасадом – нержавеющую сталь обработали лазером и теперь она отражает ландшафт. Больше о музее армии США – читайте в материале.

Проектированием и реализацией музея занималась архитектурная фирма SOM, пишет Dezeen.

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Помещение площадью 17 187 квадратных метров получило фасад из нержавеющей стали, которую обработали лазером. В результате стены отражают окружающий ландшафт.



Музей будет содержать многочисленные экспонаты с воспроизведением боевых действий / Фото Dezeen

Внутри создали 5 различных по размеру и наполнением выставочных залов, а самый большой из них имеет 30-метровую высоту.

Во входном вестибюле разместили стену из черного гранита, на которой представлены все войны, где участвовали американские военные. На полу из плитки тераццо создан герб Департамента армии.



Залы музея вышли светлыми и просторными / Фото Dezeen

Мы хотели создать место, где ветераны и их семьи могли бы чувствовать себя как дома, и в то же время создать новый центр национального значения, который в своей архитектуре выражал бы именно это значение и увековечил три идеала армии: дисциплину, скромность и строгость,

– рассказали разработчики



На втором этаже преобладают деревянные элементы интерьера / Фото Dezeen

Внутри кроме выставочных залов организованы также рестораны и магазины, а также терраса.

Позже вокруг музея на площади в 34 гектара планируют создать мемориальный сад и площадь для парадов американских военных.



Одна из выставок, посвященной войскам США / Фото Dezeen

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Также музей оборудовали дополнительными слоями изоляции, чтобы он был энергоэффективным. Освещение создали из светодиодов, которые потребляют меньше электроэнергии, чем традиционные системы.