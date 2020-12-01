Що таке "мерехтлива" архітектура та до чого тут алюміній – фото з тропічних лісів
Американський фотограф Курт Холландер нещодавно відвідав Колумбію і побував у місті Кібдо, що розташоване в тропічних лісах. Увагу фотографа привернули будинки місцевих жителів, які буквально "загорнуті" в алюміній. Холландер назвав це "мерехтливою архітектурою". Для чого обгортати будинки в алюміній та як вони виглядають – читайте в матеріалі.
Фотограф представив серію світлин, які складаються винятково з таких будинків, інформує Dezeen.
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Головною причиною, чому місцеві мешканці загортають будинки в алюміній є згубний вплив тамтешнього клімату.
Навіть багатоповерхові будинки обгортають в алюміній / Фото Dezeen
Під час двотижневої втечі від карантину в Калі, моєму теперішньому місті проживання, я поїхав до Кібдо – міста тропічних лісів у Колумбії, населеного переважно афроколумбійцями та корінними жителями,
– розповів Холландер.
За словами фотографа, будинки, які відбивають сонячне світло, він побачив ще в літаку. Тоді це йому здалось дивним, адже нічого схожого він ще не бачив.
Місто багате на корисні копалини, тож алюміній тут дуже дешевий / Фото Dezeen
Те, що Холландер назвав "мерехтливою архітектурою", насправді створено для захисту бетонних плоских дахів та стін. Річ у тім, що бетон боїться вологої тропічної погоди і швидко руйнується.
"Не обгорнутий" бетон тут руйнується за лічені роки / Фото Dezeen
Цікаво, що бетонні будинки тут є символом достатку, адже більшість населення мешкає в дерев'яних або бамбукових помешканнях.
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