Футуристический и зеленый: в Китае возведут огромный транспортный хаб – фото
Известная архитектурная компания Foster + Partners представила проект футуристического транспортного хаба из Китая под названием "Гуанмин хаб". Новый городок будет ориентировано на транзит, а все здания здесь будут засажены зеленью. Больше о масштабном транспортном хабе из Китая – читайте в материале.
Новый хаб должен стать узловой станцией между Гонконгом, Гуанчжоу и Шэньчжэнью, пишет Archdaily.
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По проекту, здесь планируют создать "умный город, который поддерживает поток людей и товаров благодаря надежной инфраструктуре, эффективным транспортным сетям, надежным государственным службам и пышной зелени".
Скоростные поезда будут проходить по изолированной части города / Фото Archdaily
Foster + Partners разработала новый генеральный план, где пересекутся три линии метро, высокоскоростная железная дорога и широкие автомобильные дороги.
Так будет выглядеть новый хаб ночью / Фото Archdaily
Разработчики обещают, что новый центр будет одинаково удобен и для пешеходов и велосипедистов, для которых создадут сеть тротуаров и дорожек.
Сам проект окружен лесом, поэтому разработчики решили интегрировать зелень и на территории хаба. Все станции метро здесь будут подземными, поэтому на поверхности освободится место для создания офисных сооружений.
Офисные здания и зелень сформируют основу для транспорта центра / Фото Archdaily
Это будет лесные ворота в Шэньчжэнь, которые также свяжут со всей окружающей инфраструктурой,
– рассказал один из разработчиков проекта.
Так будет выглядеть одна из станций метро / Фото Archdaily
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Транспортно-ориентированная застройка максимизирует не только удобства для водителей и пассажиров метро, но и создаст удобные площади, общественные удобства и отдаст приоритет пешеходам.
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