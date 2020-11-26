Известная архитектурная компания Foster + Partners представила проект футуристического транспортного хаба из Китая под названием "Гуанмин хаб". Новый городок будет ориентировано на транзит, а все здания здесь будут засажены зеленью. Больше о масштабном транспортном хабе из Китая – читайте в материале.

Новый хаб должен стать узловой станцией между Гонконгом, Гуанчжоу и Шэньчжэнью, пишет Archdaily.

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По проекту, здесь планируют создать "умный город, который поддерживает поток людей и товаров благодаря надежной инфраструктуре, эффективным транспортным сетям, надежным государственным службам и пышной зелени".



Скоростные поезда будут проходить по изолированной части города / Фото Archdaily

Foster + Partners разработала новый генеральный план, где пересекутся три линии метро, высокоскоростная железная дорога и широкие автомобильные дороги.



Так будет выглядеть новый хаб ночью / Фото Archdaily

Разработчики обещают, что новый центр будет одинаково удобен и для пешеходов и велосипедистов, для которых создадут сеть тротуаров и дорожек.

Сам проект окружен лесом, поэтому разработчики решили интегрировать зелень и на территории хаба. Все станции метро здесь будут подземными, поэтому на поверхности освободится место для создания офисных сооружений.



Офисные здания и зелень сформируют основу для транспорта центра / Фото Archdaily

Это будет лесные ворота в Шэньчжэнь, которые также свяжут со всей окружающей инфраструктурой,

– рассказал один из разработчиков проекта.



Так будет выглядеть одна из станций метро / Фото Archdaily

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Транспортно-ориентированная застройка максимизирует не только удобства для водителей и пассажиров метро, но и создаст удобные площади, общественные удобства и отдаст приоритет пешеходам.