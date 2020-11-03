Архитектурная компания KCAP выиграла в международном конкурсе на планирование нового города близ столицы Южной Кореи – Сеула. Окончательного названия у нового города пока нет, но его рабочее название Открытое Поле (Open Fields City). Больше об особенностях нового города – читайте в материале.

Новый город будут строить с учетом опыта, который человечество получило во время пандемии коронавируса, сообщает Archdaily. К теме: Google предлагает полностью переделать центр города в США: детали и фото проекта Архитектурная фирма предложила создать новые городские кварталы, что характеризуется открытыми "полями" и взаимосвязанными дорожками.

Новый город предложит бюджетное жилье / Фото Archdaily Правительство Южной Кореи стремится обеспечить доступное жилье после объявления третьего нового городского проекту в столичном регионе Сеула.

Ближайший большой город – Сеул / Фото Archdaily Также, новый город будет лучше приспособлен к эпидемиям и изменений климата. Мы выбрали пористые типы жилых помещений, что помогают циркуляции свежего воздуха и способствуют высадки зелени в многоквартирном здании,

– рассказывают архитекторы.

Город избавиться от проблемы отсутствия доступа к свежему воздуху / Фото Archdaily Городские районы здесь сосредоточены вокруг крупных зеленых зон и школ, также внедрят специальную систему инфраструктуры с бесконтактной службой автоматической доставки на основе подземных трубопроводов. Читайте также: Лучший для жизни город Китая Чжухай: экологичность и инновационная инфраструктура

Точная площадь нового города пока неизвестна / Фото Archdaily