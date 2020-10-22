На берегу Женевского озера, в Швейцарии, местная архитектурная фирма Design Paradigms спроектувала необычный дом. Это сооружение поражает своей многослойностью, вертикальным садом на одной из стен и использованием многих элементов. Больше об экологической вилле из Женевы – читайте в материале.

Площадь особняка составляет 299 квадратных метров, пишет His.ua.

Больше об экологических инициативах: Офис в деревне: во Вьетнаме превратили старый бетонный дом в экологический коворкинг – фото

По словам архитекторов, владелец дома хотел, чтобы окна будущей виллы с южной и западной сторон выходили на озеро. В итоге получился двухэтажный дом с относительно скромной стеной на севере и прозрачной с несколькими террасами на юге, где и расположен водоем.



Также во дворе расположен небольшой бассейн / Фото Pinterest

Владелец является экологическим консультантом, поэтому одна из стен в доме сделана как вертикальный сад. Такое решение помогло не только украсить здание, но и обеспечить теплоизоляцию.



Вертикальный сад заканчивается на крыше / Фото Pinterest

Остальная площадь фасада здания сделаны из кортенивской стали, стекла и камня, которые каким-то чудом выглядит очень гармонично.



В интерьере использовали преимущественно светлые тона / Фото His.ua

Вас также может заинтересовать: Газон на крыше и роботы-трансформеры: впечатляющий проект технохаба в Китае – фото

Для баланса с ярким фасадом, интерьер виллы был выполнен в спокойных тонах с минималистским декором.