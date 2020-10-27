Великий комплекс на 213 квартир та вісім магазинів складається з окремих будинків з дерев'яними фасадами та великими витягнутими балконами. Проєкт покликаний створити одні з найбільш екологічних квартир в усьому Відні. Більше про новий житловий комплекс у Відні – читайте в матеріалі.

Будівництво розпочнеться вже незабаром, повідомляє Archdaily.

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Житловий комплекс складається з семи будівель від чотирьох до семи поверхів заввишки, а також з підземного паркінгу.



Перші поверхи будинків тут відведені під комерційні площі / Фото Archdaily

На території самого комплексу між будинками утворена напівпублічна горбиста зона з просторами для пішоходів. Архітектори хотіли уникнути "коридорної" організації просторів. Тут багато зелені та добре освітлена територія. Місця для зустрічей сформовані перед під'їздами, пральнями та ігровими майданчиками.

Самі квартири, за словами архітекторів, матимуть вільне планування, щоб власники могли самі формувати та відділяти більшість кімнат.



Зовнішні простори отримали вигадливі форми / Фото Archdaily

Зовнішні стіни облицьовані модриною, встановлення якої займає всього кілька днів, також такий фасад мінімізує рівень пилу, шуму та випарів. Під деревиною архітектори передбачили використання мінеральної вати як утеплювального матеріалу.

Бетонний каркас забезпечує свободу при проєктуванні фасаду та постійну гнучкість у планах квартир. В результаті деякі квартири отримали балкони, які розмірами більше нагадують великі лоджії.



Власники квартир без балконів матимуть власне невелике подвір'я / Фото Archdaily

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Таким чином поєднання залізобетонних конструкцій з деревом дає змогу виконати протипожежні вимоги та втілити економічнні будівельні методи.

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