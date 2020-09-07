У місті Хойчжоу, що в Китаї архітектор побудував виставковий центр, який сьогодні функціонує як музей. Комплекс споруд складаєтсья з трьох окремих приміщень, які мають круглу форму. Музей будувався з повагою до екології, зокрема в одній зі споруд зроблено отвір в даху, щоб зберегти дерево.

Під час проєктування споруд архітектор надихався геометрією гір, повідомляє Archdaily. Зверніть увагу: В гармонії з природою: на острові в Данії відкрили екологічний готель – фото Кожна частина приміщення складається з важкого алюмінієвого даху, який підтримується шістьма бетонними колонами. Загалом під час будівництва даху використали 30 тонн заліза.

Архітектор надихнувся горами, що розкинулись позаду музею / Фото Archdaily Вхід до головного приміщення забезпечений масивними гвинтовими сходами, які ведуть відвідувачів на дах будівель. За словами архітектора, сірий колір ідеально підходить для його проєкту, адже вдало використовує сонячне світло.

Сходи – ще одна родзинка споруди / Фото Archdaily Споруда має кругове планування, яке вмістило великий хол, виставкову зону, відеозал, конференц-зал, модельний виставковий простір, картинну галерею, офіс та туалети.

Музей є інтерактивним / Фото Archdaily Читайте також: Жива огорожа: у США відкрили житловий комплекс із зеленою стіною – фото Інша "гора" відведена під комерційні площі, а третя позиціюється як "небесний палац" – саме тут є отвір в даху, крізь який і проростає дерево.

Музей будували з повагою до природи / Фото Archdaily Дивіться більше фото музею в Китаї: