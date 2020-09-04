Здание появилось на месте нескольких старых модернистских домов, которые раньше занимали весь участок и уже устарели. Новое помещение получило белый фасад с вкраплениями стекла в виде треугольников, а также позволило создать здесь зеленую зону. Больше о новом сооружении в Антверпене – читайте в материале.

Власти города разрешили строить такое помещение при условии, что на территории комплекса сделают общественный парк, ведь в Антверпене не хватает парков в центре города, сообщает Archdaily.

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Само сооружение состоит из большого помещения в виде буквы "Н", а в проеме снизу разместили полностью стеклянное здание, которое и является входом.



Сбоку здание немного "скошено" / Фото Archdaily

Главная часть здания имеет плоскую крышу и будто "обрезанную" одну из сторон. Фасад выполнен в белых тонах, который обильно усеян стеклянными треугольниками. Именно через эти треугольники работники офиса и получают дневной свет.



На первом этаже обустроена столовая для работников / Фото Archdaily

Внутри кроме рабочих мест разместили конференц-залы, аудитории и библиотеку.

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