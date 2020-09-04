Будівля з'явилась на місці кількох старих модерністських будинків, які раніше займали всю ділянку та вже застаріли. Нове приміщення отримало білий фасад з вкрапленнями скла у вигляді трикутників, а також надало змогу створити тут зелену зону. Більше про нову споруду в Антверпені – читайте в матеріалі.

Влада міста дозволила будувати таке приміщення за умови, що на території комплексу зроблять громадський парк, адже в Антверпені не вистачає парків у центрі міста, повідомляє Archdaily.

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Сама споруда складається з великого приміщення у вигляді літери "Н", а в отворі знизу розмістили повністю скляну будівлю, яка і є входом.



Збоку будівля трохи "скошена" / Фото Archdaily

Головна частина будівлі має плоский дах та ніби "обрізаний" один з боків. Фасад виконаний у білих тонах, який рясно всіяний скляними трикутниками. Саме через ті трикутники працівники офісу й отримують денне світло.



На першому поверсі облаштована їдальня для працівників / Фото Archdaily

Всередині окрім робочих місць розмістили конференц-зали, аудиторії та бібліотеку.

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Дивіться більше фото офісної будівлі в Антверпені: