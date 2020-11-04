В Китае построили 3 хостелы, которые сформированы из составных камней и утрамбованной земли, а снаружи обрамлены сеткой из бамбука, которая похожа на рыболовную. Архитекторы принципиально отказались от классических сегодня строительных материалов. Почему – читайте в материале.

Здания спроектированы как китайские абажуры, что темнеют ночью, информирует Archdaily.

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В течение последних нескольких лет Китай был крупнейшим потребителем бетона в мире. Получается, что большинство людей, которые сейчас живут в бетонных жилых домах, жили раньше в помещениях из природных материалов.



Бетон в Китае сегодня повсеместно / Фото Archdaily

Чтобы исправить такую ситуацию, одна из архитектурных фирм решила спроектировать и воплотить в жизнь здания из экологичных материалов.



Камень, бамбук, земля и другие материалы доминируют в этих конструкциях / Фото Archdaily

По словам разработчиков, использование нестандартных местных материалов приведет к увеличению разнообразия городских и сельских регионов, будет способствовать справедливой экономике – путем создания рабочих мест, а также сохранит экосистему нашей планеты.

Структура зданий сформирована из сердцевины, составленная из камней и утрамбованной земли. Ядро размещает все жилые помещения вокруг лестницы.



Ядро здания имеет планирование как у свечи / Фото Archdaily

Роль фасада здесь играет сетка, сплетенная из бамбука. Архитекторы утверждают, что такая конструкция выдерживает непогоду, легко обогревается с помощью огня, и остается прохладной летом.



Вязание из бамбука присуще для китайцев / Фото Archdaily

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Из-за ограниченных ресурсов нашей планеты мы не можем обеспечить 7 миллиардов людей соответствующей средой обитания, изготовленной только из промышленных материалов. Использование природных материалов жизненно важно для обеспечения устойчивого и справедливого развития,

– пояснил руководитель проекта.