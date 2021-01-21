Представительские этажи – эксклюзивная концепция для тех, кто ценит комфорт и приватность, которую впервые во Львове воплощает компания LEV Development. О фантастической работе LEV Development и архитектурного бюро Savytskyy Design – читайте в материале.

Недавно во Львове началось строительство ARTHOUSE park – жилого комплекса бизнес-класса у Малоголосковского парка, который вдохновлен искусством. Именно здесь впервые во Львове воплощена концепция представительных этажей.

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Верхние этажи ЖК ARTHOUSE park дарят просто фантастический панорамный вид на окрестности. Кроме того, LEV Development позаботился и о максимальной приватности – электронные пропуска, двери и замки премиум класса, усиленная шумоизоляция: квартира на представительном этаже стала личным пространством жителей, атмосферу в которого не сможет побеспокоить ни один незваный гость.

Но особая "изюминка" представительных этажей – это уникальный дизайн, работать над которым LEV Development доверил архитектурному бюро Savytskyy Design, у которого более 400 успешно воплощенных проектов по всему миру.

Дизайн представительских этажей – это новый стандарт недвижимости бизнес-класса. Работая над холлом, дизайнеры горели желанием создать что-то концептуально новое, неповторимое и эксклюзивное.

Дизайнерам удалось сделать то, чего раньше не делал никто – совместить рутинный образ жизни и искусство, которое вдохновляет, наполняет позитивным настроением и творческими эмоциями, которых так не хватает в динамике современного бурной жизни. "Искусство не в галереях, а в жизни", – главная идея дизайна, которая стала фундаментом фантастического результата.

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Белый и графитовый цвета стали спокойной основой, а акцентный зеленый предоставляет атмосфере благородный оттенок и придает интерьеру особый шарм.

Подчеркивают атмосферу пол, выполненный из ковровой плитки, и стены из панелей и крупногабаритной плитки. Насладиться искусством и наполниться творчеством поможет мягкая дизайнерская мебель, которые станут местом творческих размышлений и комфортного отдыха.

Представительские этажи в ЖК ARTHOUSE park – это новый стандарт бизнес-класса от LEV Development, который подарит жителям максимальную приватность, особые условия и фантастическую творческую атмосферу, которой не может похвастаться ни одна недвижимость во Львове.

Узнать детали и забронировать квартиру на представительских этажах можно в отделах продаж LEV Development в г. Львов: