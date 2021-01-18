Во Львове стартовало строительство жилого комплекса ARTHOUSE park. Возведение дома бизнес-класса рядом с Малоголосковскаяим парком начали с закладки краеугольного камня. Это многовековая традиция, которая является залогом качества строительства и долговечности сооружения.

Закладка краеугольного камня – это прекрасное начало строительства, которое является не только "стартовым сигналом", но и знаком, что строители отнесутся к отведенной им миссии со всей ответственностью.

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Это уже традиция – начинать такое большое дело с закладки краеугольного камня, чтобы здание было Богу угодно и людям на потеху. Краеугольный камень освящается, чтобы хорошо строился фундамент и крепко стоял дом, – рассказал отец Иван Сас, который освятил краеугольный камень.

"Изюминкой" ЖК ARTHOUSE park станут дизайнерские холлы, над которыми работает студия Марка Савицкого. При входе в дом жителей будут встречать скульптуры и картины современных художников, которые ранее были украшениями галерей.

Также именно в ЖК ARTHOUSE park впервые во Львове реализована концепция представительных этажей, которые обеспечивают дополнительную безопасность и приватность. Представительские этажи – это фантастический вид из окна, эксклюзивный дизайнерский холл с ковровой плиткой и дополнительная шумоизоляция в помещениях, которая гарантирует незыблемость домашней атмосферы. На этаж можно попасть только с личным электронным ключом, поэтому незваные гости никогда не постучат в дверь.

Парк – важная часть ЖК ARTHOUSE park, ведь это место семейных прогулок, встреч с друзьями, утренних пробежек и вечерних размышлений. Именно поэтому LEV Development собственноручно занимается его облагораживанием.

Этот жилой комплекс имеет прекрасное местоположение у Малоголосковского парка, который наша компания уже на протяжении года расчищает и облагораживает совместно с Львовским городским советом. Здесь уже устроены детские площадки, уже есть прогулочные дорожки. По моему мнению, это одно из лучших мест для досуга на районе Подголоско, – подчеркнул соучредитель компании LEV Development Александр Островский.

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Уже сейчас идут подготовительные работы. Строительство идет по графику, и никаких сложностей, которые помешали выполнить проект в срок, не предусмотрено.

Уже на 40% выполнена котлован І секции. Все происходит по плану и соблюдением технологий. Планируем реализовать этот проект в течение 2 лет, – рассказал исполнитель работ Владимир Мильский.

По завершению работ ARTHOUSE park будет одним из лучших жилых комплексов в Украине, сочетав в себе искусство, комфорт, безопасность и активный досуг для жителей.

До 31 января LEV Development предлагает 5% скидку на двухкомнатные квартиры. Кроме того, девелопер предоставляет возможность приобрести жилье в рассрочку, в случае которой покупатель вносит 30% от общей суммы стоимости квартиры.

Узнать детали и цены на квартиры в ЖК ARTHOUSE park можно в отделах продаж LEV Development во Львове: