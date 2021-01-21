Представницькі поверхи – ексклюзивна концепція для тих, хто цінує комфорт та приватність, яку вперше у Львові втілює компанія LEV Development. Про фантастичну роботу LEV Development та архітектурного бюро Savytskyy Design – читайте у матеріалі.

Нещодавно у Львові стартувало будівництво ARTHOUSE park – житлового комплексу бізнес-класу біля Малоголосківського парку, який натхненний мистецтвом. Саме тут вперше у Львові втілено концепцію представницьких поверхів.

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Верхні поверхи ЖК ARTHOUSE park дарують просто фантастичний панорамний вигляд на околиці. Крім того, LEV Development попіклувався і про максимальну приватність – електронні перепустки, двері та замки преміум класу, посилена шумоізоляція: квартира на представницькому поверсі стала особистим простором мешканців, атмосферу в якій не зможе потурбувати жоден непроханий гість.

Але особлива "родзинка" представницьких поверхів – це унікальний дизайн, працювати над яким LEV Development довірив архітектурному бюро Savytskyy Design, в якого понад 400 успішно втілених проєктів по всьому світу.

Дизайн представницьких поверхів – це новий стандарт нерухомості бізнес-класу. Працюючи над холом, дизайнери горіли бажанням створити щось концептуально нове, неповторне та ексклюзивне.

Дизайнерам вдалося зробити те, чого раніше не робив ніхто – поєднати рутинний спосіб життя та мистецтво, яке надихає, сповнює позитивним настроєм та творчими емоціями, яких так бракує в динаміці сучасного бурхливого життя. "Мистецтво не в галереях, а у житті", – головна ідея дизайну, яка стала фундаментом фантастичного результату.

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Білий та графітовий кольори стали спокійною основою, а акцентний зелений надає атмосфері благородного відтінку та додає інтер’єру особливого шарму.

Підкреслюють атмосферу підлога, яка виконана з килимової плитки, та стіни з панелей та великогабаритної плитки. Насолодитися мистецтвом та наповнитися творчістю допоможуть м’які дизайнерські меблі, які стануть місцем творчих роздумів та комфортного відпочинку.

Представницькі поверхи у ЖК ARTHOUSE park – це новий стандарт бізнес-класу від LEV Development, який подарує мешканцям максимальну приватність, особливі умови та фантастичну творчу атмосферу, якою не може похизуватись жодна нерухомість у Львові.

Дізнатись деталі та забронювати квартиру на представницьких поверхах можна у відділах продажу LEV Development у м. Львів: