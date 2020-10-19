На северо-западе Мексики рядом с известным "Винным путем" в Валле-де-Гуадалупе построили дом без фундамента. Через каменистий участок одноэтажная конструкция держится на длинных опорах, преподнося помещения над землей. Больше о нестандартном архитектурном решение в Мексике – читайте в материале.

Эта конструкция стала жилым домом для владельцев пивоварни Media Perra, расположенной рядом, сообщает Archdaily.

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Для проекта был отведен участок, что не совсем пригоден для классической застройки –каменистый и пожилой ландшафт не способствовал.м



Под домом владельцы обустроили небольшую террасу / Фото Archdaily

В результате было решено поднять этаж дома с помощью деревянных и стальных столбов.

Площадь резиденции составляет всего 75 квадратных метров, что является идеальным пространством для нужд наших клиентов: главная спальня, ванная комната, шкаф, гостиная, кухня и гостевая комната.



Апартаменты были возведены из экологических материалов / Фото Archdaily

Ориентация на жительство, использование большего количества солнечного света, а также экологических материалов таких как открытое дерево, солома для теплоизоляции стен изнутри, должны сделать дом ближе к экологии.

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