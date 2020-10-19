На північному заході Мексики поряд з відомим "Винним шляхом" у Валле-де-Гвадалупе побудували будинок без фундаменту. Через кам'янисту ділянку одноповерхова конструкція тримається на довгих опорах, що підносять помешкання над землею. Більше про нестандартне архітектурне рішення в Мексиці – читайте в матеріалі.

Ця конструкція стала житловим будинком для власників пивоварні Media Perra, що розташована поряд, повідомляє Archdaily.

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Для проєкту було відведено ділянку, яка не зовсім придатна для класичної забудови – кам'янистий та похилий ландшафт не сприяв.



Під будинком власники облаштували невелику терасу / Фото Archdaily

В результаті було вирішено підняти поверх будинку за допомогою дерев'яних та сталевих стовпів.

Площа резиденції становить лише 75 метрів квадратних, що є ідеальним простором для потреб наших клієнтів: головна спальня, ванна кімната, шафа, вітальня, кухня та гостьова кімната.



Апартаменти були зведені з екологічних матеріалів / Фото Archdaily

Орієнтація на проживання, використання більшої кількості сонячного світла, а також екологічних матеріалів таких як відкрите дерево, солома для теплоізоляції стін зсередини повинні зробити будинок наближеним до екології.

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