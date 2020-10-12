Наполовину подземный дом с наклонным крышей-двором расположен среди тихих гор и рисовых полей в нескольких десятках километров к востоку от Сеула в Южной Корее. Помещение удачно сочетается с холмами, а на крыше оборудован полноценний двор. Больше о доме-бункере из Южной Кореи читайте в материале.

Дом получил название Tilt Roof, пишет Archdaily.

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Помещение пытается уважать естественный энергетический поток существующих гор и отмечает первичные взаимосвязи между опытными качествами окружающей природы и зданием.



Домик снаружи окрашен в черный цвет / Фото Archdaily

Пользуясь преимуществами крутого склона участка, дом идеально сочетается с рельефом и частично встроен в землю, минимизируя при этом земляные работы. Постройка возведена с тщательным учетом эффективности строительства и окружающей природы.

Жители дома также используют крышу как террасу. Она разделена тремя углубленными квадратными коробками. Сама конструкция является бетонной, а деревянные элементы обработаны специальными веществами.



С крыши открываются виды на горы / Фото Archdaily

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Помещение получило светлый интерьер и большие окна. Внутри есть несколько спален, кухня, столовая, гостиная и зона для чтения. Летом ветер дует с юга на север, вызывая циркуляцию воздуха из внутреннего дворика, где находится кухня, создавая перекрестную вентиляцию.

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