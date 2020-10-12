Наполовину підземний будинок з нахиленим дахом-подвір'ям розташований серед тихих гір та рисових полів за кілька десятків кілометрів на схід від Сеула в Південній Кореї. Приміщення вдало поєднується з пагорбами, а на даху облаштовано повноцінне подвір'я. Більше про будинок-бункер з Південної Кореї читайте в матеріалі.

Будинок отримав назву Tilt Roof, пише Archdaily.

Популярне: Альпійська хижа: у США продають будиночок в баварському стилі – деталі та фото

Приміщення намагається поважати природний енергетичний потік існуючих гір і відзначає первинні взаємозв'язки між досвідченими якостями навколишньої природи та будівлею.



Будиночок зовні пофарбований в чорний колір / Фото Archdaily

Користуючись перевагами крутого схилу ділянки, будинок ідеально поєднується з рельєфом і частково вбудовується в землю, мінімізуючи при цьому земляні роботи. Споруда зведена з ретельним врахуванням ефективності будівництва та навколишньої природи.

Мешканці будинку також використовують похилий дах як терасу. Він розділений трьома заглибленими квадратними коробками. Сама конструкція є бетонною, а дерев'яні елементи оброблені спеціальними речовинами.



З даху відкриваються краєвиди на гори / Фото Archdaily

До слова: Бамбуковий рай: на Балі побудували тропічний будинок посеред джунглів – фото

Приміщення отримало світлий інтер'єр та великі вікна. Всередині є кілька спалень, кухня, їдальня, вітальня та зона для читання. Влітку вітер дме з півдня на північ, викликаючи циркуляцію повітря із внутрішнього дворика, де розташована кухня, створюючи перехресну вентиляцію.

Дивіться більше фото будинка-бункера з Південної Кореї: