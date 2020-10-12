Будинок-бункер та дах-подвір'я: в Південній Кореї побудували сучасне житло – фото
Наполовину підземний будинок з нахиленим дахом-подвір'ям розташований серед тихих гір та рисових полів за кілька десятків кілометрів на схід від Сеула в Південній Кореї. Приміщення вдало поєднується з пагорбами, а на даху облаштовано повноцінне подвір'я. Більше про будинок-бункер з Південної Кореї читайте в матеріалі.
Будинок отримав назву Tilt Roof, пише Archdaily.
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Приміщення намагається поважати природний енергетичний потік існуючих гір і відзначає первинні взаємозв'язки між досвідченими якостями навколишньої природи та будівлею.
Будиночок зовні пофарбований в чорний колір / Фото Archdaily
Користуючись перевагами крутого схилу ділянки, будинок ідеально поєднується з рельєфом і частково вбудовується в землю, мінімізуючи при цьому земляні роботи. Споруда зведена з ретельним врахуванням ефективності будівництва та навколишньої природи.
Мешканці будинку також використовують похилий дах як терасу. Він розділений трьома заглибленими квадратними коробками. Сама конструкція є бетонною, а дерев'яні елементи оброблені спеціальними речовинами.
З даху відкриваються краєвиди на гори / Фото Archdaily
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Приміщення отримало світлий інтер'єр та великі вікна. Всередині є кілька спалень, кухня, їдальня, вітальня та зона для читання. Влітку вітер дме з півдня на північ, викликаючи циркуляцію повітря із внутрішнього дворика, де розташована кухня, створюючи перехресну вентиляцію.
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