Офис в деревне: во Вьетнаме превратили старый бетонный дом в экологический коворкинг – фото
В пригороде Дананг – селе Сон Тра жители серьезно обновили старую бетонную постройку. Кроме кардинальных изменений в интерьере – офисное помещение изменилось и снаружи. Сегодня между бетонным фасадом растут различные деревья и растения, а на крыше посеяли траву. Больше о экологическом проекте из Вьетнама – читайте в материале.
Расположено здание недалеко морского побережья, информирует Archdaily.
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По мнению местных жителей, современные офисы сегодня похожи на бездушные стеклянные коробки, которые похожи между собой.
Большинство местных работают в офисах в больших городах / Фото Archdaily
Сегодня большинство офисных работников, являющихся выходцами из Сон Тра вернулись домой и именно они решили создать этот коворкинг на базе заброшенного серого здания.
Ранее территория вокруг будущего офиса тонула в зарослях и беспорядочной окружающей застройке. Однако, концепция этого коворкинга должна была вызвать давнее ощущение села в современном офисе который, все же оставаться частью природы.
Сквозь фасадную решетку также пробиваются растения / Фото Archdaily
Разнообразные деревья, кусты и растения сегодня высажены на всех участках пустующих крыши и пола. Крыша густо усеяна травой, которая вместе с другой зеленью способствует охлаждению температуры воздуха внутри.
У работников возникает ощущение будто они работают посреди джунглей / Фото Archdaily
Пол выполнен из декоративной бетонной плитки со шлифованным светло-серым покрытием, а общая атмосфера понравилась всем посетителям.
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Работа в этом современном офисе вызывает чувство, напоминающие детство и время, когда жизнь была проще,
– рассказывают работники.
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