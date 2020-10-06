В пригороде Дананг – селе Сон Тра жители серьезно обновили старую бетонную постройку. Кроме кардинальных изменений в интерьере – офисное помещение изменилось и снаружи. Сегодня между бетонным фасадом растут различные деревья и растения, а на крыше посеяли траву. Больше о экологическом проекте из Вьетнама – читайте в материале.

Расположено здание недалеко морского побережья, информирует Archdaily.

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По мнению местных жителей, современные офисы сегодня похожи на бездушные стеклянные коробки, которые похожи между собой.



Большинство местных работают в офисах в больших городах / Фото Archdaily

Сегодня большинство офисных работников, являющихся выходцами из Сон Тра вернулись домой и именно они решили создать этот коворкинг на базе заброшенного серого здания.

Ранее территория вокруг будущего офиса тонула в зарослях и беспорядочной окружающей застройке. Однако, концепция этого коворкинга должна была вызвать давнее ощущение села в современном офисе который, все же оставаться частью природы.



Сквозь фасадную решетку также пробиваются растения / Фото Archdaily

Разнообразные деревья, кусты и растения сегодня высажены на всех участках пустующих крыши и пола. Крыша густо усеяна травой, которая вместе с другой зеленью способствует охлаждению температуры воздуха внутри.



У работников возникает ощущение будто они работают посреди джунглей / Фото Archdaily

Пол выполнен из декоративной бетонной плитки со шлифованным светло-серым покрытием, а общая атмосфера понравилась всем посетителям.

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Работа в этом современном офисе вызывает чувство, напоминающие детство и время, когда жизнь была проще,

– рассказывают работники.

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