На березі Женевського озера, що у Швейцарії, місцева архітектурна фірма Design Paradigms спроєктувала незвичний будинок. Ця споруда вражає своєю багатошаровістю, вертикальним садом на одній із стін та використанням багатьох елементів. Більше про екологічну віллу з Женеви – читайте в матеріалі.

Площа особняка становить 299 квадратних метрів, пише His.ua.

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За словами архітекторів, власник будинку хотів, щоб вікна майбутньої вілли з південної та західної сторін виходили на озеро. В результаті вийшов двоповерховий будинок з відносно скромною стіною на півночі та прозорою з кількома терасами на півдні, де і розташована водойма.



Також на подвір'ї розташований невеличкий басейн / Фото Pinterest

Власник є екологічним консультантом, тому одна зі стін в будинку є вертикальним садом. Таке рішення допомогло не лише прикрасити будівлю, але й забезпечити теплоізоляцію.



Вертикальний сад закінчується аж на даху / Фото Pinterest

Решта фасаду будівлі зроблено з кортенівської сталі, скла, та каменю, що якимось дивом виглядає дуже гармонійно.



В інтер'єрі використали переважно світлі тони / Фото His.ua

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Задля балансу з яскравим фасадом, інтер'єр вілли був виконаний в спокійних тонах з мінімалістським декором.