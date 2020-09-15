В городке Уиннетка, что в 16 километрах от города Чикаго, расположен дом в георгианском стиле. Здание, которое было построено в 1920 году, стало известным благодаря фильму "Один дома". Помещение состоит из 5 спален, 4 ванных комнат, камина, оранжереи, патио и отдельного гаража. За 30 лет со дня выхода фильма, интерьер помещения сильно изменился – больше читайте в материале.

Благодаря фильму "Один дома" Дом семейства Маккалистеров внесли в список достопримечательностей штата Иллинойс, сообщает Daily Mirror.

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Трехэтажный дом из красного кирпича недавно продали за 1,5 миллиона долларов. Впрочем это не удивительно, ведь общая площадь помещения составляет почти 395 квадратных метров, а всего в 500 метрах от коттеджа расположено озеро Мичиган.

Предлагаем сравнить как изменился дом за 30 лет со дня выхода фильма на большие экраны.

Как изменился дом Маккалистеров из фильма "Один дома"

Кухня

Прихожая и лестница

Офис отца Кевина Маккалистера

Столовая

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Спальня родителей

Фото: Daily Mirror