У містечку Уїннетка, що за 16 кілометрів від міста Чикаго, розташований будинок у георгіанському стилі. Будівля, яка була споруджена у 1920 році, стала відомою завдяки відомому фільму "Сам удома". Приміщення містить 5 спалень, 4 ванні кімнати, камін, оранжерею, патіо та окремий гараж. За 30 років з дня виходу фільму, інтер'єр приміщення сильно змінився – більше читайте в матеріалі.

Завдяки фільму "Сам удома" будинок сімейства Маккалістерів внесли до списку визначних туристичних місць штату Іллінойс, повідомляє Daily Mirror.

Популярне: Дуейн "Скеля" Джонсон володіє розкішною віллою в Джорджії: фото будинку

Триповерховий будинок з червоної цегли нещодавно продали за понад 1,5 мільйони доларів. Втім це не дивно, адже загальна площа приміщення становить майже 395 квадратних метрів, а всього за 500 метрів від котеджу розташоване озеро Мічиган.

Пропонуємо порівняти як змінився будинок за 30 років з дня виходу фільму на великі екрани.

Як змінився будинок Маккалістерів з фільму "Сам удома"

Кухня

Передпокій та сходи

Офіс батька Кевіна Маккалістера

Їдальня

Актуальне: Де живе Опра Уінфрі: 5 будинків американської ведучої – фото

Спальня батьків

Фото: Daily Mirror