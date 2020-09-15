Де знімали "Сам удома": як змінився інтер'єр будинку за 30 років – фото
У містечку Уїннетка, що за 16 кілометрів від міста Чикаго, розташований будинок у георгіанському стилі. Будівля, яка була споруджена у 1920 році, стала відомою завдяки відомому фільму "Сам удома". Приміщення містить 5 спалень, 4 ванні кімнати, камін, оранжерею, патіо та окремий гараж. За 30 років з дня виходу фільму, інтер'єр приміщення сильно змінився – більше читайте в матеріалі.
Завдяки фільму "Сам удома" будинок сімейства Маккалістерів внесли до списку визначних туристичних місць штату Іллінойс, повідомляє Daily Mirror.
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Триповерховий будинок з червоної цегли нещодавно продали за понад 1,5 мільйони доларів. Втім це не дивно, адже загальна площа приміщення становить майже 395 квадратних метрів, а всього за 500 метрів від котеджу розташоване озеро Мічиган.
Пропонуємо порівняти як змінився будинок за 30 років з дня виходу фільму на великі екрани.
Як змінився будинок Маккалістерів з фільму "Сам удома"
Кухня
Передпокій та сходи
Офіс батька Кевіна Маккалістера
Їдальня
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Спальня батьків
Фото: Daily Mirror