В Японии местная архитектурная фирма возвела небольшой дом для семьи из пяти человек. Цены на землю в тамошних городах высокие, к тому же существует много предписаний, которые определяют как будет выглядеть дом. Чтобы обойти запрет на максимальное количество квадратных метров, владелец решил построить жилье с откидной крышей.

Семье разрешили построить дом с общей площадью до 61 квадратного метра, сообщает Archdaily.

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Впрочем, чтобы выкроить себе больше места, владельцы решили возвести дом, в котором частично отсутствует крыша. Дело в том, что в Японии, именно площадь крыши определяет количество квадратных метров самого помещения.

Ценные вещи и другие комнаты в доме спрятаны за стеклом / Фото Archdaily

Большое отверстие сделали прямо над гостиной. Таким образом всегда есть доступ к свежему воздуху, а дом оборудован естественной вентиляцией.

Телевизор тоже расположен за стеклом / Фото Archdaily

Однако в случае непогоды или чрезмерного солнца, жители используют специальную защиту, чтобы защитить дом.

Владельцы дома раньше немного работали дизайнерами, поэтому они решили большинство работы сделать самостоятельно. Они также любят покупать и изготавливать собственную мебель, также частично сами занимались ремонтом или выбором штор.

Снаружи дом ничем не выделяется/ Фото Archdaily

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Внешний вид дома совершенно обычен, как и другие в этом районе. План небольшой и простой. Однако с отрезанной крышей повседневная жизнь становится намного веселее.

Смотрите больше фото дома с "откидной крышей" в Японии: