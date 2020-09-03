В Японії місцева архітектурна фірма звела невеликий будинок для сім'ї з п'яти осіб. Ціни на землю в тамтешніх містах високі, до того ж існує багато приписів, які визначають як виглядатиме будинок. Щоб обійти заборону на максимальну кількість квадратних метрів, власник вирішив побудувати житло з відкидним дахом.

Сім'ї дозволили побудувати будинок із загальною площею до 61 квадратного метра, повідомляє Archdaily.

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Втім, щоб викроїти собі більше місця, власники вирішили звести будинок, в якому частково буде відсутній дах. Річ у тім, що в Японії, саме площа даху визначає кількість квадратних метрів самого приміщення.



Цінні речі та інші кімнати в будинку заховані за склом / Фото Archdaily

Великий отвір зробили просто над вітальнею. Таким чином сім'я завжди має доступ до свіжого повітря, а будинок обладнаний природною вентиляцією.



Телевізор теж розташований за склом / Фото Archdaily

Проте у разі негоди чи надмірного сонця, мешканці використовують спеціальний захист, щоб захистити будинок.

Власники помешкання раніше трохи працювали дизайнерами, тож вони вирішили більшість роботи зробити самотужки. Вони також люблять купувати та виготовляти власні меблі, також частково самі займалися ремонтом чи вибором штор.



Зовні будинок нічим не особливий / Фото Archdaily

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Зовнішній вигляд будинку абсолютно звичайним, подібним до інших у цьому районі. План невеликий і простий. Однак із відрізаним дахом повсякденне життя стає набагато веселішим.

Дивіться більше фото будинку з "відкидним дахом" в Японії: