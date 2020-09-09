Процессы урбанизации и роста населения мира заставляет строительную отрасль мира постоянно строить новые города, жилые массивы и дома. И если заброшенных сооружений найдется немало в каждой стране, то построенные, но так никогда не заселенные города, являются настоящей редкостью.

Причин для таких провальных инвестиций существует множество, сообщает Дом 24.

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4 города, которые были построены, но так и не заселены

Кангабаши / Китай



Причиной отсутствия людей является кризис / Фото Novate

Город Кангабаши расположен неподалеку от китайского города Ордос, на севере страны. Город появился во время строительного бума в стране и было рассчитано на 300 тысяч жителей. Впрочем, финансовый кризис заставил строительные компании остановить строительство.

Готовые квартиры так никто и не покупал из-за высокой цены, которая только постоянно росла. Сами инвесторы стремятся снести нынешние здания, чтобы освободить место на новые проекты, но город и сегодня остается памятником неудачным инвестициям.

Сесенья / Испания



Этим домам не суждено быть достроенными / Фото Novate

Неподалеку испанского города Сесенья миллиардер Франциско Эрнандо в свое время реализовал масштабный проект. 13 500 квартир были построены в разгар спроса на недвижимость и потенциально должны стать выгодной инвестицией.

Позже оказалось, что помещения не имеют всех необходимых коммуникаций, а инфраструктура самого района сильно хромала. Поэтому испанские власти не дали разрешения на ввод в эксплуатацию квартир, а самого владельца позже заподозрили в уклонении от уплаты налогов. На сегодня целый микрорайон остался недостроенным.

Киджондон / Северная Корея



Этот случай является уникальным / Фото Novate

Недалеко от демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями, диктаторский режим построил город Киджондон, который также называют "поселком пропаганды". Это место является единственным населенным пунктом КНДР, который видно с территории Южной Кореи.

Этот населенный пункт состоит из ярких бутафорских "домов" без реальных жилых квартир, впрочем сюда проведено электричество. Однако свет в окнах включается только в определенных квартирах и четко по расписанию. Населения здесь тоже нет – время от времени в городе можно увидеть строителей, солдат или женщин, которые моют окна.

Киламба / Ангола



Квартиры здесь все же можно приобрести / Фото Novate

Киламба наверное самый населенный пункт в этом списке. Город, который строила китайская фирма, расположенный в 30 километрах от столицы Анголы Луанды и рассчитан почти на полмиллиона человек.

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В инфраструктуру города входит 750 восьмиэтажных жилых домов и около сотни торговых центров и несколько десятков школ. Несмотря на все необходимые для комфортной жизни условия, город остается практически пустым. Все из-за бедности местного населения, которое просто не может позволить себе такие дорогие квартиры.