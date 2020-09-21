Цей заміський будинок в Шотландії вважається гніздечком відомої дизайнерки Коко Шанель та герцога Вестмінстерського Х'ю Гросвенора. Сьогодні вілла сьогодні занедбана та виставлена на продаж. Величезний особняк був оформлений в класичному стилі з великою кількістю декору. Більше про стильне колись приміщення – читайте в матеріалі.

Розташований палац неподалік містечка Лерг на півночі Шотландії, повідомляє Novate.

Популярне: Де знімали "Сам удома": як змінився інтер'єр будинку за 30 років – фото

Технічно, власником будинку був обранець відомої кутюр'є герцог Гросвенор, але до будинку вони приїжджали лише удвох, а облагородженням самої вілли та прибудинкової території займалася Коко Шанель.



Понад 60 років вілла лишається занедбаною / Фото Novate

Від краси, яку власноруч створювала дизайнерка, сьогодні не лишилось нічого, бо з 60-х років будинок стоїть занедбаним. Спочатку покупець вілли планував облаштувати тут готель, але щось пішло не так.



Раніше вілла мала класичний інтер'єр / Фото Novate

Цей старовинний особняк побудували ще в 1820 році на ділянці, яка займала понад 282 гектарів. Його перебудовували кілька разів через пожежі.



Антикварні меблі та масивні чугунні каміни руйнуються з часом / Фото Novate

Тут відпочивали не лише дизайнерка та її обранець, але і багато високопоставлених гостів з Франції та Великої Британії тих часів. Зокрема до пари в гості приїжджав тогочасний Прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль.



Відома пара в компанії Вінстона Черчилля на полюванні поряд з віллою / Фото Novate

В будинку ще збереглись деякі елементи вишуканого класичного дизайну на зразок шпалер, антикварних меблів чи чавунних камінів.

Вас зацікавить: Порожні багатоповерхівки: 4 міста, в яких ніколи не було мешканців – неймовірні фото



Раніше палац був вишуканим приміщенням / Фото Novate