Общий план этого дома из Индонезии воспроизводит очертания креста. Вся вилла является одноэтажным сооружением, а жилые пространства размещении в узких строительных структурах "коридорного" типа, которые стоят на металлических опорах над землей. Больше о шикарном доме в Индонезии – читайте в материале.

Вилла расположена в городе Убуд, что на острове Бали, сообщает Archdaily.

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Вся площадь дома отведена под террасу с бассейном и зоной отдыха. Здесь нет стен, а пол сделан из дерева. Зато закрытые помещения расположены над террасой на металлических столбах. Впрочем, даже сам особняк имеет прозрачные стены из стекла, что делает его очень светлым.



Здание спрятано среди пальм / Фото Archdaily

В доме собрали замечательную мебельную коллекцию, а также стильно оборудовали кухню. Кроме этого в доме есть пять спален и столовая.



Общее пространство выдержано в темных цветах / Фото Archdaily

Добраться на верх можно с помощью черных винтовых лестниц, соединяющих террасу, сам дом и крышу. Потолок и полы здесь отделаны деревом, что придает мягкости всей структуре.

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Вокруг крестообразного дома раскинулись джунгли, а неподалеку расположен водопад.

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