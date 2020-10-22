Загальний план цього будинку з Індонезії відтворює обриси хреста. Уся вілла є одноповерховою, а житлові простори розміщенні у вузьких будівельних структурах "коридорного" типу, які стоять на металевих опорах над землею. Більше про шикарний будинок в Індонезії – читайте в матеріалі.

Вілла розташована в місті Убуд, що на острові Балі, повідомляє Archdaily.

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Уся площа будинку відведена під терасу з басейном та зоною відпочинку. Тут немає стін, а підлога зроблена з дерева. Натомість закриті приміщення розташовані над терасою на металевих опорах. Втім, навіть сам особняк має прозорі стіни зі скла, що робить його дуже світлим.

Будівля захована посеред пальм / Фото Archdaily

В будинку зібрали чудову меблеву колекцію, а також стильно обладнали кухню. Окрім цього в будинку є п'ять спалень та їдальня.



Загальний простір витриманий у темних кольорах / Фото Archdaily

Дістатись на гору можна за допомогою чорних гвинтових сходів, які з'єднують терасу, сам будинок та дах. Стеля та підлоги тут оброблені деревом, що додає м'якості усій структурі.

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Навколо хрестоподібного будинку розкинулись джунглі, а неподалік розташований водоспад.

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