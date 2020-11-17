В Ирландии продают за 2,2 миллиона фунтов стерлингов дом с наибольшей концентрацией призраков. Речь идет о Loftus Hall – виллу, которую построили еще в 1350 году. Огромный особняк славится легендой, согласно которой, в 1700-х годах его посещал дьявол. Больше о доме призраков – читайте в материале.

Здание расположено на полуострове Вексфорд Хук, что на юго-востоке Ирландии, сообщает Daily Mail.

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Этот дом получил себе репутацию из-за легенды, по которой в XVIII веке сюда ночью во время бури в гости приходил темный незнакомец, ища убежища. Семья Тоттенхэма, которая в то время жила в имении, приняла его.



Сегодня имение в довольно запущенном состоянии / Фото Daily Mail

Дочь владельцев, молодая леди Энн Тоттенхэм понравилась мужчине, но во время игры в карты с ним, леди Энн выпустила одну на пол. Девушка наклонилась, чтобы ее достать и заметила, что у незнакомца вместо ног были раздвоенные копыта.



Вилла изолирована от населенных пунктов / Фото Daily Mail

Как только незнакомец понял, что его разоблачили, он вылетел через крышу огненным шаром, оставив леди Эн в шоковом состоянии. Остаток жизни девушка провела запертой в одной из комнат поместья. Говорят, что ее призрак до сих пор живет в доме.

Эйдан Куигли надеется продать его кому-то, кто будет заботиться о доме. Ведь владелец "чувствует присутствие дьявола круглосуточно".



Всем желающим доступен онлайн тур по дому / Фото Daily Mail

За 2,2 миллиона фунтов стерлингов новый владелец получит более 25 гектаров земли, 22 спальни и 97 окон.

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По словам владельца, желающих приобрести недвижимость немало, но из-за пандемии они не могут лично осмотреть особняк. Именно поэтому Куигли организовал онлайн осмотр здания.

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