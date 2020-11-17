В Ірландії продають за 2,2 мільйона фунтів стерлінгів будинок з найбільшою концентрацією привидів. Йдеться про Loftus Hall – віллу, яку побудували ще у 1350 році. Величезний особняк славиться легендою, за якою в 1700-х роках його відвідував диявол. Більше про будинок привидів – читайте в матеріалі.

Будівля розташована на півострові Вексфорд Хук, що на південному сході Ірландії, повідомляє Daily Mail.

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Цей будинок здобув собі репутацію через легенду, за якою у XVIII столітті сюди вночі під час бурі в гості приходив темний незнайомець, шукаючи притулку. Сім'я Тоттенхемів, яка на той час проживала в маєтку, прийняла його.



Сьогодні маєток в доволі занедбаному стані / Фото Daily Mail

Донька власників, молода леді Енн Тоттенхем сподобалась чоловікові, але під час гри в карти з ним, леді Енн впустила одну на підлогу. Дівчина нахилилася, щоб її дістати та помітила, що у незнайомця замість ніг були роздвоєні копита.



Вілла ізольована від населених пунктів / Фото Daily Mail

Як тільки незнайомець зрозумів, що його викрили, він вилетів крізь дах вогняною кулею, залишивши леді Ен у шоковому стані. Решту життя дівчина провела замкненою в одній з кімнат маєтку. Говорять, що її привид досі живе в будинку.

Ейдан Квіглі сподівається продати його комусь, хто дбатиме про будинок. Адже власник "відчуває присутність диявола цілодобово".



Усім охочим доступний онлайн тур по будинку / Фото Daily Mail

За 2,2 мільйона фунтів стерлінгів новий власник отримає понад 25 гектарів землі, 22 спальні та 97 вікон.

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За словами власника, охочих придбати нерухомість немало, але через пандемію вони не можуть особисто оглянути особняк. Саме тому Квіглі організував онлайн огляд будівлі.

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