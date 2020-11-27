Архитектурный дизайнер Каспар Шолз переделал старый сарай в "динамический дом". Деревянная конструкция состоит из подвижных частей, которые можно передвигать и изменять по желанию. Стены имеют колеса, поэтому конструкцию можно легко собрать и перевезти в другое место. Больше о доме-раскладушке – читайте в материале.

Каспар Шолз сначала разрабатывал этот дом для своей матери, пишет Dezeen.

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По замыслу, здание должно иметь различные конфигурации. Пространство легко становиться жилым или рабочим.



Мама разработчика хотела иметь и рабочее и жилое пространство в одном доме / Фото Dezeen

Комнаты здесь имеют внутреннюю балочно-стеклянную конструкцию, которая независима от внешних деревянных стен и металлической кровли. И внешняя и внутренняя часть здесь имеет колеса, поэтому их можно переставлять местами или удлинять дом по желанию.



Несмотря на то, что дом передвижной, в нем есть и статические комнаты / Фото Dezeen

В нем также есть неподвижная часть, в которой размещены кухня, душ, туалет и помещение для хранения,

– рассказал разработчик.



При солнечной погоде стеклянные пластины необязательно монтировать / Фото Dezeen

Зато спальня и гостиная является частью подвижной конструкции, поэтому их можно полностью открыть на свежем воздухе или использовать для других целей.

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Сама конструкция дома является деревянной, а некоторые внешние стены можно собрать из стекла.

Смотрите видео презентации дома-раскладушки: