Будинок-розкладачка: дизайнер створив будівлю, яку можна реконструювати за кілька годин – відео
Архітектурний дизайнер Каспар Шолз переробив старий сарай у "динамічний будинок". Дерев'яна конструкція складається з рухомих частин, які можна пересувати та змінювати за бажанням. Стіни мають колеса, а тому конструкцію можна легко зібрати та перевезти в інше місце. Більше про будинок-розкладачку – читайте в матеріалі.
Каспар Шолз першочергово розробляв цей будинок для своєї матері, пише Dezeen.
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За задумом, будинок мав мати різні конфігурації. Простір повинен легко ставати житловим або робочим.
Мама розробника хотіла мати і робочий і житловий простір в одному будинку / Фото Dezeen
Кімнати тут мають внутрішню балочно-скляну конструкцію, яка незалежна від зовнішніх дерев'яних стін та металевої покрівлі. І зовнішня і внутрішня частина тут має колеса, тож їх можна переставляти місцями або ж видовжувати будинок за бажанням.
Попри те, що будинок пересувний, в ньому є і статичні кімнати / Фото Dezeen
У ньому також є нерухома частина, в якій розміщені кухня, душ, туалет та приміщення для зберігання,
– розповів розробник.
При сонячній погоді скляні пластини не обов'язково монтувати / Фото Dezeen
Натомість спальня та вітальня є частиною рухомої конструкції, тому їх можна повністю відкрити на свіжому повітрі або використовувати для інших цілей.
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Сама конструкція будинку є дерев'яною, а деякі зовнішні стіни можна зібрати зі скла.
Дивіться відео презентації будинка-розкладачки:
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