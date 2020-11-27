Архітектурний дизайнер Каспар Шолз переробив старий сарай у "динамічний будинок". Дерев'яна конструкція складається з рухомих частин, які можна пересувати та змінювати за бажанням. Стіни мають колеса, а тому конструкцію можна легко зібрати та перевезти в інше місце. Більше про будинок-розкладачку – читайте в матеріалі.

Каспар Шолз першочергово розробляв цей будинок для своєї матері, пише Dezeen.

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За задумом, будинок мав мати різні конфігурації. Простір повинен легко ставати житловим або робочим.



Мама розробника хотіла мати і робочий і житловий простір в одному будинку / Фото Dezeen

Кімнати тут мають внутрішню балочно-скляну конструкцію, яка незалежна від зовнішніх дерев'яних стін та металевої покрівлі. І зовнішня і внутрішня частина тут має колеса, тож їх можна переставляти місцями або ж видовжувати будинок за бажанням.



Попри те, що будинок пересувний, в ньому є і статичні кімнати / Фото Dezeen

У ньому також є нерухома частина, в якій розміщені кухня, душ, туалет та приміщення для зберігання,

– розповів розробник.



При сонячній погоді скляні пластини не обов'язково монтувати / Фото Dezeen

Натомість спальня та вітальня є частиною рухомої конструкції, тому їх можна повністю відкрити на свіжому повітрі або використовувати для інших цілей.

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Сама конструкція будинку є дерев'яною, а деякі зовнішні стіни можна зібрати зі скла.

Дивіться відео презентації будинка-розкладачки: