"Внешний дом" – это технология строительства, которая предусматривает жизнь снаружи и внутри одновременно. В этом случае семейная пара с Гавайев построила себе два отдельных павильона. В одном из них расположена спальня, а другой служит кухней, столовой и ванной комнатами. Больше о "внешнем" доме из США – читайте в материале.

Дома расположены на Гавайях в округе Мауи, пишет Archdaily.

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Павильон имеют всего несколько квадратных метров площади, а "мокрая" зона стоит на небольшом возвышении.



Спальня частично состоит из поликарбонатных плит / Фото Archdaily

Один из павильонов является довольно закрытым помещением – это крошечная спальня, где одна из стен сделана из поликарбоната, а остальные имеют окна разной величины.

Другой павильон назвали "Макай", что с гавайского означает "море". Эта конструкция напоминает крытую платформу без стен. Здесь открытая кухня и скрытый душ и туалет. Наряду с кухней также есть небольшой обеденный стол откуда хорошо видно Тихий океан.



Кухню специально строили на возвышении / Фото Archdaily

По словам разработчиков, "внешний дом" имеет цель продемонстрировать экоцентрическое мировоззрение клиентов, которое коренится на гавайской концепции "алоха Айна" – любви к земле.

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Зимой пара перебирается в обычный дом ближе к городу, но теплые дни проводит именно здесь.

Больше фото "внешнего дома" с Гавайев: