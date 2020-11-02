Родительский дом владельца корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона выставили на продажу. Типичная двухэтажное усадьба пригород Лондона оценивается в 4 миллиона фунтов стерлингов, что более 140 миллионов в пересчете на украинскую валюту. Здесь есть четыре спальни и три ванные комнаты, но довольно низкие потолки. Больше о родительском доме Ричарда Брэнсона – читайте в материале.

Здание расположено в городе Гилфорд, что в нескольких километрах к юго-востоку от столицы Великобритании, сообщает Architectural Digest.

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Жилье известное под названием Tanyards Farm и имеет внешний вид, который вполне присущ английским пригородам.

На самом деле дом довольно неприметный / Фото Architectural Digest

Кирпичная двухэтажная вилла расположена на четырех сотках земли и состоит из четырех спален и трех ванных комнат. Помещение имеет низкие потолки с открытыми деревянными балками, а некоторые стены отличаются открытой кирпичом. Также здесь есть множество каминов на дровах, яркая кухня с винтажной мебелью и огромным количеством элементов декора.



Так выглядит кухня в доме / Фото Architectural Digest

Здесь есть как винтовые лестницы, так и обычные, ведущей на второй этаж, который является лабиринтом спален с высокими потолками и открытыми балками.



Спальня оформлена в изысканном викторианском стиле / Фото Architectural Digest

Брэнсон, финансовая империя которого состоит из многочисленных компаний, когда-то писал о доме в автобиографии "Потеря моей девственности" ("Losing My Virginity"). Предприниматель рассказывал, что пытался посадить елки на газоне перед домом, чтобы потом их продать, но первый стартап не сработал – елки съели кролики.

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Несмотря на небольшую площадь, двор в доме довольно уютный / Фото Architectural Digest