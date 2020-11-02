Батьківський будинок власника корпорації Virgin Group Річарда Бренсона виставили на продаж. Типова двоповерхова садиба передмістя Лондона оцінюється у 4 мільйони фунтів стерлінгів, що понад 140 мільйонів у перерахунку на українську валюту. Тут є чотири спальні та три ванні кімнати, але досить низькі стелі. Більше про батьківський будинок Річарда Бренсона – читайте в матеріалі.

Будівля розташована в місті Гілфорд, що за кілька кілометрів на південний схід від столиці Великої Британії, повідомляє Architectural Digest.

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Житло відоме під назвою Tanyards Farm і має зовнішній вигляд, який цілком притаманний англійським передмістям.



Насправді будинок доволі непримітний / Фото Architectural Digest

Цегляна двоповерхова вілла розміщена на чотирьох сотках землі та складається з чотирьох спалень і трьох ванних кімнат. Приміщення має низькі стелі з відкритими дерев'яними балками, а деякі стіни вирізняються відкритою цеглою. Також тут є безліч камінів на дровах, яскрава кухня з вінтажними меблями та багато елементів декору.



Так виглядає кухня в будинку / Фото Architectural Digest

Тут є як гвинтові сходи, так і звичайні, що ведуть на другий поверх, який є лабіринтом спалень з високими стелями та відкритими балками.



Спальня оформлена у вишуканому вікторіанському стилі / Фото Architectural Digest

Бренсон, фінансова імперія якого складається з численних компаній, колись писав про будинок у своїй автобіографії "Втрата моєї незайманості" ("Losing My Virginity"). Підприємець розповідав, що намагався посадити ялинки на газоні перед будинком, щоб потім їх продати, але перший стартап не спрацював – ялинки з'їли кролики.

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Попри невелику площу, подвір'я в будинку доволі затишне / Фото Architectural Digest