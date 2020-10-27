Еще в мае этого года известный изобретатель и предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что хочет продать свой особняк в Лос-Анджелесе, а недавно появился покупатель. Бывший дом известного актера Джина Уайлдера выкупил его племянник. Больше о элитной недвижимости Маска – читайте в материале.

Особняк расположен в элитном районе Лос-Анджелеса – "Bel Air", пишет Architectural Digest.

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Главным условием при продаже было: ни в коем случае не сносить его. Чтобы потенциальный покупатель выполнил пожелания Илона, последний даже сбросил цену с рыночной 9,5 миллиона долларов до 7.



Дом имеет очень выгодное расположение / Фото Business Insider

Самое интересное, что покупателем особняка, который ранее принадлежал легенде Голливуда Джину Уайлдеру, стала Элизабет Хантер – жена племянника Уайлдера. Поэтому Маск может быть вполне спокойным, ведь покупатель точно не планирует сносить недвижимость.



Перед домом расположен открытый бассейн / Фото Business Insider

Сам дом площадью 260 квадратных метров стоит на участке площадью 0,7 гектара. Усадьбу возвели еще в 1951 году. Здание имеет пять спален и столько же ванных комнат. Также здесь есть гостевой коттедж и бассейн и высокая стена с живых изгородей, которые обеспечивают максимальную конфиденциальность.



Так выглядит кухня в доме / Фото Business Insider

На самом деле Маск никогда не жил в особняке Уайлдера, но использовал его для образовательных целей. В частности сюда ходили учиться дети изобретателя, а также нескольких работников из его предприятий.



На самом деле в этом особняке Маск никогда не жил / Фото Business Insider

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Кроме проданной виллы, в Маска есть еще 5 объектов недвижимости, которые он тоже собирается продать. Изобретатель стремится избавиться от всех своих домов.