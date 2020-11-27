Еще в 2014 году в Цюрихе, что в Швейцарии, заработал зоопарк. Его особенностью является огромный экологический павильон для слонов. Здание имеет форму круга и деревянную крыша с многочисленными отверстиями. Больше о доме слонов в Цюрихе – читайте в материале.

Здание называется Elephant House и является популярным среди посетителей зоопарка, сообщает His.ua.

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Замысел архитекторов заключался в том, чтобы собрать на месте трехслойные панели и добавить деревянную крышу. После того как здание возвели, в нем проделали многочисленные отверстия. Само помещение имеет волнообразную структуру и соответствующий изгиба крыши.



Слоны свободно чувствуют себя в новом месте жительства / Фото His.ua

Внутри помещения изобилует многочисленными деревьями и растениями, а также оборудовано климат-контролем, чтобы поддерживать нормальный рост растений.



Павильон служит для животных убежищем в непогоду / Фото His.ua

Проект Elephant House был создан архитектурным бюро Markus Schietsch Architekten. Интересно, что слоны не ограничены закрытым пространством здания и могут легко выходить в парк. На территории зоопарка создали много пешеходных дорожек, чтобы посетители могли легко наблюдать за животными.



Слонов привезли из Таиланда / Фото His.ua

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Всего здесь проживает шесть слонов, которых привезли за несколько месяцев до открытия парка.