Ще у 2014 році в Цюриху, що у Швейцарії, запрацював зоопарк. Його особливістю є величезний екологічний павільйон для слонів. Будівля має форму кола та дерев'яний дах з численними отворами. Більше про будинок слонів в Цюриху – читайте в матеріалі.

Будівлю має назву Elephant House та популярна серед відвідувачів зоопарку, повідомляє His.ua.

До слова: Велосипедна поїздка по деревах: в Бельгії відкрили дивну велосипедну доріжку – фото

Задум архітекторів полягав у тому, щоб зібрати на місці тришарові панелі і додати дерев'яний дах. Після того, як будівлю звели в ній проробили численні отвори. Саме приміщення має хвилеподібну структуру та відповідний вигину даху.



Слони вільно почувають себе у новому місці проживання / Фото His.ua

Всередині приміщення рясніє численними деревами та рослинами, а також обладнане клімат-контролем, щоб підтримувати нормальний ріст рослин.



Павільйон служить для тварин прихистком в негоду / Фото His.ua

Проєкт Elephant House був створений архітектурним бюро Markus Schietsch Architekten. Цікаво, що слони не обмежені закритим простором будівлі та можуть легко виходити в парк. На території зоопарку створили багато пішохідних доріжок, щоб відвідувачі могли легко спостерігати за тваринами.



Слонів привезли з Таїланду / Фото His.ua

Ще: "Зелений кілометр": в альпійському містечку промислову зону перетворять на комерційний парк

Загалом тут проживає шестеро слонів, яких привезли за кілька місяців до відкриття парку.