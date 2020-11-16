"Зеленый километр": в альпийском городке промышленную зону превратят в коммерческий парк
Архитектурная фирма TAMassociati разработала новый генеральный план для промышленной зоны в небольшом городке Беллинцона, что в швейцарских Альпах. Когда-то главный хаб рабочих мест превратят в коммерческий и образовательный парк. Больше о коммерческом парке "Зеленый километр" в Швейцарии, читайте в материале.
Городок Биллинцона является центром швейцарского кантона Тичино на юге страны, пишетArchdaily.
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Новый микрорайон станет самым желанным для жизни в городе / Фото Archdaily
В течение 130 лет промышленный центр был движущей силой города, а предлагаемый проект создает большое общественное пространство и зеленую инфраструктуру, тогда как по бокам этой ренатурализованои территории планируется застройка, задуманная как автономные и гибкие блоки.
В центре района будет большой парк / Фото Archdaily
По словам разработчиков, новый район будет "зеленым километром", который призван соединить реку и гору вдоль маршрута север-юг, с застроенной территорией. Здесь разместят компании, занимающиеся коммерческими, управленческими, административными, образовательными и передовыми научными программами.
Проект будут создавать при поддержке железной дороги, ведь рядом проходит железнодорожное полотно / Фото Archdail
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Также в этом районе появятся школы, инновационный парк и кооперативное жилье. В частности многоэтажные дома и отдельные коттеджи.
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