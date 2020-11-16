Архитектурная фирма TAMassociati разработала новый генеральный план для промышленной зоны в небольшом городке Беллинцона, что в швейцарских Альпах. Когда-то главный хаб рабочих мест превратят в коммерческий и образовательный парк. Больше о коммерческом парке "Зеленый километр" в Швейцарии, читайте в материале.

Городок Биллинцона является центром швейцарского кантона Тичино на юге страны, пишетArchdaily.

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Porta del Ticino – Urban Living Lab – это проект, что полностью видоизменяет и переосмысливает промышленный участок города.



Новый микрорайон станет самым желанным для жизни в городе / Фото Archdaily

В течение 130 лет промышленный центр был движущей силой города, а предлагаемый проект создает большое общественное пространство и зеленую инфраструктуру, тогда как по бокам этой ренатурализованои территории планируется застройка, задуманная как автономные и гибкие блоки.



В центре района будет большой парк / Фото Archdaily

По словам разработчиков, новый район будет "зеленым километром", который призван соединить реку и гору вдоль маршрута север-юг, с застроенной территорией. Здесь разместят компании, занимающиеся коммерческими, управленческими, административными, образовательными и передовыми научными программами.



Проект будут создавать при поддержке железной дороги, ведь рядом проходит железнодорожное полотно / Фото Archdail

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Также в этом районе появятся школы, инновационный парк и кооперативное жилье. В частности многоэтажные дома и отдельные коттеджи.