Дом-змея: в Мехико можно забронировать сюрреалистический отель – фото
Мексиканские системы по поиску жилья предлагают туристам экстраординарный дом. El Nido de Quetzalcoatl или Грот Кетцалькоатля – это скульптурный сад, который расположен на севере Мехико. Главной скульптурой этого сада являеться огромный змей, во рту которого и можно забронировать номер. Больше о экстраординарном отеле в Мексике – читайте в материале.
Общая площадь сада составляет 5 тысяч квадратных метров, сообщает His.ua.
К теме: Подземный курорт: в Саудовской Аравии построят фешенебельный отель под пустыней – фото
Концепция отеля придумана и воплощена в жизнь мексиканским архитектором Хавьером Сеносианом. Специалист славится любовью к игре со светом, цветом и формой.
Отель расположен далеко от достопримечательностей этой местности / Фото His.ua
По замыслу автора, повторение ландшафта в архитектуре позволяет вписать его в окружающую среду и топографию.
Председатель змея – вестибюль гостиницы / Фото His.ua
Человек не должен атаковать природу,
– пояснил сам Сенонсиан.
Все окна в отеле круглой формы / Фото His.ua
Здание спроектировано в виде змея, выползающего из пещеры. Железобетонная конструкция олицетворяет пресмыкающегося с десятью номерами внутри.
Комнаты здесь на любой кошелек / Фото His.ua
Еще: В гостях у кумира: 3 гостиницы со всего мира, которыми обладают известные музыканты – фото
Цена за ночь в номере составляют 220 долларов, а жители получают доступ к саду и других скульптур.
-
Где купить во Львове квартиру бизнес-класса: локация и особенности14 сентября , 17:29
-
Кремниевая долина по-китайски: на юге страны построят технологическое город – фото проекту28 октября , 21:03
-
Технически невозможно: 4 амбициозные архитектурные проекты, которые так никогда и не построили23 октября , 22:32