Мексиканские системы по поиску жилья предлагают туристам экстраординарный дом. El Nido de Quetzalcoatl или Грот Кетцалькоатля – это скульптурный сад, который расположен на севере Мехико. Главной скульптурой этого сада являеться огромный змей, во рту которого и можно забронировать номер. Больше о экстраординарном отеле в Мексике – читайте в материале.

Общая площадь сада составляет 5 тысяч квадратных метров, сообщает His.ua.

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Концепция отеля придумана и воплощена в жизнь мексиканским архитектором Хавьером Сеносианом. Специалист славится любовью к игре со светом, цветом и формой.



Отель расположен далеко от достопримечательностей этой местности / Фото His.ua

По замыслу автора, повторение ландшафта в архитектуре позволяет вписать его в окружающую среду и топографию.



Председатель змея – вестибюль гостиницы / Фото His.ua

Человек не должен атаковать природу,

– пояснил сам Сенонсиан.



Все окна в отеле круглой формы / Фото His.ua

Здание спроектировано в виде змея, выползающего из пещеры. Железобетонная конструкция олицетворяет пресмыкающегося с десятью номерами внутри.



Комнаты здесь на любой кошелек / Фото His.ua

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Цена за ночь в номере составляют 220 долларов, а жители получают доступ к саду и других скульптур.