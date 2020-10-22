Иметь свой отель является распространенным явлением среди знаменитостей. Исключением не стали и музыканты с мировым именем. Некоторые открывают пятизвездочные апартаменты с соответствующим сервисом, а кто-то предпочитает придумать и воплотить в жизнь концепцию собственного хостела. Больше о гостинице, владельцами которых являются известные музыканты – читайте в материале.

Предлагаем вашему вниманию отели из США и Швеции, сообщает Architectural Digest.

Читателей также интересует: За 2 миллиона долларов: в Лос-Анджелесе продают изысканный частный дом – фото

3 лучших отеля, которыми обладают известные музыканты

Отель Oxbow, О-Клэр, штат Висконсин (США)



Джастин Вернон не забывает откуда он родом / Фото Architectural Digest

Музыкант, который удостоен премии "Грэмми", Джастин Вернон (вокалист группы "Бон Айвер") является владельцем отеля в родном городке, где проживает почти 70 000 человек.

Вернон открыл отель Oxbow в 2016 году, возродив старое заброшенное помещение. Здание рассчитано на 30 номеров, а интерьер оформлен минимально, но в сотрудничестве с местными художниками, вокалист создал винтажную настенную роспись в некоторых номерах. Также здесь есть ресторан с живой музыкой. Цены здесь доступны рядовому туристу.

Pop House, Стокгольм (Швеция)



Каждая деталь в отеле тщательно продумана / Фото Architectural Digest

Поп-дом на 49 номеров начал работу в 2013 году. Его владелец Бьерн Ульвеуc – бывший член группы ABBA. Каждый номер здесь имеет совершенно разное оформление, чтобы посетитель смог выбрать свой любимый. Правда отдыхать здесь довольно дорого даже по шведским меркам. Сам Ульвеус действительно гордится своим детищем.

Отель уникален, и я думаю, что наши гости чувствуют это, ежеминутно, когда заходят внутрь и слышат музыку. То, как персонал выдерживает целый день песни ABBA, для меня загадка,

– шутит гитарист.

Cardozo South Beach, Майами-Бич, Флорида (США)



Майами-Бич – самый популярный город для морского отдыха на Востоке США / Фото Architectural Digest

Обладательница пяти наград Грэмми Глория Эстефан сегодня имеет новую страсть –управлять фешенебельным отелем на 41 комнату вместе со своим мужем Эмилио. Большое белое помещение в стиле арт-деко, которое они переоборудовали в прошлом году, расположено на Оушн-Драйв в популярном курорте на берегу Атлантического океана.

К слову: Удивительная миссис Мейзел: как выглядит курорт ценой в 6 миллионов, что засветился в сериале

Здание была разработано Генри Хохаузером в 1939 году и имеет изгибы и линии, символизирующие волны океана. Проживание здесь обойдется тоже довольно дорого.