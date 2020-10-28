Французский архитектор Жан Нувель показал проект подземного отеля, который будет высечен в холме из песчаника посреди пустыни Алула, что в Саудовской Аравии. Внутри будут современные полузакрытые номера и большие общественные пространства. Больше о подземном отеле – читайте в материале.

Отель построят рядом с древним набатейским городом Мадаин-Салих, что в 300 километрах от Медины, информирует Dezeen.

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Речь идет о комплексе археологических памятников, которые состоят из вырезанных в скалах городов. Их, как и Петру, после себя оставили именно набатейцы.



Вход напоминать скальные города набатейцев / Фото Dezeen

Именно в таком живописном месте архитектор решил создать современный отель, который расположится в основном под землей.



Дороже номера расположатся над землей / Фото Dezeen

Отель под названием Sharaan by Jean Nouvel предложит 40 номеров и три виллы, которые будут вырезаны в скале. Интересно, что некоторые комнаты оборудуют балконом с видом на окружающий пейзаж.

Вход в отель начинается с кругового внутреннего дворика, который будет высечен на склоне холма из песчаника. Отсюда под землей вокруг шахты лифта будут оборудованы номера.



Шахта лифта будет достаточно широкой / Фото Dezeen

Отель призван развивать глобальный туризм в этом районе, но не ставить под угрозу существование самого памятника.

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Наш проект отмечает дух набатейцев вместо того, чтоб карикатировать его,

– объяснил свое отношение архитектор.

Смотрите больше фото подземного отеля в ОАЭ: