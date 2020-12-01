З настанням зими та перших морозів, більшість з нас манять пропозиції відпочинку в засніжених краях. Втім не завжди вдається знайти будиночок, який би відповідав уявленням про ідеальний зимовий відпочинок. Пропонуємо вашій увазі добірку з 5 будиночків з усього світу, які не залишать байдужим нікого.

Хоч через пандемію відпочити у більшості з них цього року не вийде, але колись обмеження все ж знімуть, пише Dwell.

Читачів також цікавить: 1300 років безперервної роботи: як виглядає найстаріший готель у світі – фото

Старі та сучасні, у стилі кантрі та мінімалізм – ринок сьогодні пропонує величезний вибір на будь-який смак.

5 кращих будиночків для зимового відпочинку з усього світу

Швейцарія



Будиночок побудований з каменю та дерева / Фото Dwell

У невеличкому містечку Андрематт, що славиться своїми гірськолижними курортами, стоїть затишний котедж, який побудували ще у XVII столітті. Хоч сьогодні будиночок переробили під сучасні вимоги, він досі зберігає багато старовинних елементів. Наприклад, оригінальну кам'яну піч, якою досі опалюють котедж.

Канада



Сучасний мінімалістичний будиночок / Фото Dwell

В провінції Британська Колумбія розташовується невеличке місто Вістлер. Цей будинок прославився своїми чарівними краєвидами місцевих гір. Інтер'єр котеджу оформлений у мінімалістичному стилі з відкритою кухнею та їдальнею. Приміщення пропонує панорамні вікна та невеличку дров'яну піч.

Норвегія



Будівлю здають в оренду парам / Фото Dwell

Будиночок створений архітектурною фірмою Snorre Stinessen Architecture та вирізняється своїми стінами з потрійного скла. Котедж розкинувся на двох кам'яних хребтах на острові Халвардой, що на півночі Норвегії. Відпочивати в ньому можна цілорічно, а скляні стіни дозволяють сповна оцінити природну красу Норвегії.

Італія



Будиночок пропонує мешканцям простору криту терасу / Фото Dwell

Тут архітектори намагалися переосмислити типову сільську італійську архітектуру. Власником будинку є тутешній винороб в третьому поколінні, а сам котедж стоїть на вершині пагорба в крихітному італійському селі Кампороссо. Будинок є бетонним, але зовні облицьований деревом.

Словаччина



Архітектор назвав своє творіння "словацька юрта" / Фото Dwell

Ще: Курорт на 90 островів: в Саудівській Аравії зведуть величезний туристичний хаб – фото

Словацький архітектор спроєктував та побудував будиночок для відпочинку в лісистій місцевості неподалік Братислави. Його головна особливість – форма. Дерев'яний будиночок має круглу форму, за що його прозвали юртою. Інтер'єр котеджу мінімалістичний з круглим столом в центрі. Опалюється будиночок дровами в пічці.