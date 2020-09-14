Туристична галузь в Україні щороку набирає обертів, а туристів у Карпатах стає все більше. Втім, щоб привабити в гори ще більше туристів, а саме тих, хто звик до першокласного готельного комфорту, необхідна відповідна інфраструктура. Чи є в Карпатах готелі, які здатні задовольнити навіть найпримхливішого гостя? Читайте в матеріалі.

Житло в Карпатах доступне для гаманця будь-якого розміру, повідомляє Дім 24.

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Місце для роботи та відпочинку



Будинки приймають гостей вже близько року / Фото журналістка 24 каналу Кандяк Олена

У 2019 році в прикарпатському місті Яремче почав свою роботу BagriWood Lodges – два невеличкі будиночки у мальовничому місці поряд з лісом та невеликим потічком. 50 квадратних метрів функціонального простору обладнані як швидким інтернетом для віддаленої роботи, так і невеличкою критою терасою для комфортного відпочинку.

Як з'явилась ідея

За словами власників, раніше вони ніколи навіть не бували у Яремче, просто в один момент виникла ідея запропонувати новий продукт на ринку готельних послуг в українських Карпатах.

Пара хотіла створити простір, який надаватиме такий самий рівень сервісу, що й п'ятизірковий готель. Головні відмінності – навколо панорами гір, а замість комфортабельного номера – окремий будинок.

Поки обирали, за пів року передивились багато земельних ділянок у різних містах. В Яремче закохались з першого погляду,

– розповіли власники.



Готелі пропонують сервіс високого рівня / Фото booking

Ми з невеличкою командою виписали по пунктах де нам треба конкурувати, а де – ні. Наприклад, конкурувати по інфраструктурі з великими готелями ми точно не станемо, а ось приватність простору і усамітненість – наш фокус. Що ми можемо запропонувати для потенційних клієнтів такого, чого немає у інших. Результат вже сьогодні ви можете бачити,

– пояснює власниця.

Загалом процес будівництва зайняв близько двох років, хоч розраховували всього на 6 місяців.



Будівництво шале трохи розтягнулось / Фото booking

Зручності у будинках



Будиночки запропонують вам те, чого потребуєте саме ви / Фото booking

Окрім типових зручностей на зразок побутової техніки, необхідного кухонного начиння, сантехніки, зручних ліжок, чистої постільної білизни та рушників. Будиночки пропонують швидкісний інтернет, підписку на стрімінгові сервіси, стильний інтер'єр та екстер'єр, терасу з місцем для барбекю, а найголовніше – приватність.

Селфчекін



Процес заселення адаптований до умов пандемії / Фото журналістка 24 каналу Кандяк Олена

Однією з головних переваг будинків є саме процес заселення. Вам не доведеться контактувати з власниками чи працівниками. Після прибуття на місце, на ваш смартфон прийде пароль від сейфа, де лежатиме ключ – дістаєте його і заходите всередину. Це і є весь процес реєстрації.

Якщо вам чогось не вистачатиме – пишіть власнику і проблему вирішать за кілька хвилин.



Всі проблеми вирішуються в онлайн-режимі / Фото журналістка 24 каналу Кандяк Олена

Ми не вважаємо за потрібне особисто контактувати з нашими гостями. Якщо вони чогось потребуватимуть, наприклад додаткову ковдру або дрова – можуть написати мені. Наші працівники принесуть необхідну річ та покладуть її поряд з будівлею,

– розповідає власниця.

Екологічність



Власники відчувають відповідальність за використання природних ресурсів гір / Фото журналістка 24 каналу Кандяк Олена

Енергоефективність, сортування сміття та сучасна каналізація – три найважливіші постулати, на яких стоїть екологічність помешкань.

матеріали, з яких побудовані шале, а також вікна підтримують енергоефективність будиночка, що дозволяє споживати менше електроенергії.

каналізація має трирівневу систему очистки і максимально безпечна для навколишніх ґрунту і води;

використання продуктів в одноразовому пакуванні мінімізується через можливість використовувати косметичні і мийні засоби у дозаторах на місці. Також, гості мають змогу сортувати накопичений під час проживання пластик.



Будиночки є екологічними / Фото booking

Клінінг та дезінфекція

Тут відповідально ставляться до чистоти та стерильності. Після кожного гостя, приміщення прибирають та дезінфікують, а тоді запечатують до приїзду наступного. Прання постільної білизни, рушників та інших речей відбувається згідно з рекомендаціями місцевих органів влади.



Кожного разу будівлі зустрічатимуть вас в чистоті / Фото booking

До пандемії, прибирання в будиночках відбувалось кожні 3 дні, втім сьогодні є можливість відмовитись від такої послуги, щоб мінімізувати контакти з незнайомцями.

Світ не стоїть на місці

За словами власників, будинки хоч і працюють вже понад рік, але територію тут постійно покращуватимуть. Зокрема планують встановлення огорожі, задля забезпечення ще більшої приватності, також розглядають будівництво технічного приміщення.



Постійні зміни є запорукою стабільності / Фото booking

Часом є потреба у додатковому приміщенні, тож найімовірніше, ми побудуємо невеличкий будиночок у тому ж стилі та концепції, що і будинки,

– пояснює засновниця проєкту.

Не для вечірок



Будиночки підійдуть для пар та невеликих компаній друзів / Фото booking

Найчастіше шале бронюють пари або невеликі компанії друзів. Часто друзі або люди, які дружать сім'ями бронюють два будинки відразу, щоб проводити час разом і все ж мати окремий простір. Також в готель приїжджають гості для роботи та відпочинку в горах. Тому гучні вечірки до пізньої пори заборонені правилами проживання.

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Тож якщо ви шукаєте єднання з природою та відпочинку від гамірного міста – вам у BagriWood Lodges.