Дополняет пустыню: в ОАЭ появится масштабный центр наблюдения за фламинго – невероятные фото
Пражская архитектурная фирма победила на международном конкурсе по проектированию центра посетителей в природном заказнике недалеко от столицы ОАЭ – Абу-Даби. В водно-болотном заказнике Аль-Ватба, появится здание, имитирующую скальные образования красного цвета в аравийской пустыне. Отсюда можно будет наблюдать за розовыми фламинго.
Заказник расположен на юго-восток от центральной части Абу-Даби, сообщает Inhabitat.
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Здание не будет иметь ярко выраженных стен или крыши, ведь внешне оно действительно будет выглядеть как типичная для этого региона скала.
Центр будет гармонично вливаться в ландшафт / Фото Inhabitat
Для смягчения климата внутри центр для посетителей получит высокотехнологичный фасад, а на поверхности высадят лишайники.
Здание получит стеклянные перегородки / Фото Inhabitat
Внутри разместят информационный центр, кафе, террасу, сувенирный магазин, выставочную площадку, ванные комнаты и автостоянку. Впрочем, главной функцией центра будет обеспечение беспрепятственного осмотра территории заповедника.
Здание будет иметь многочисленные отверстия / Фото Inhabitat
Сама территория – это заповедная зона площадью 5000 квадратных километров, где проживает около 260 видов птиц и других представителей дикой природы. Однако, каждой осени до весны заповедник принимает около 4000 розовых фламинго.
Этажи здесь имеют круговое безбарьерное планирования, которое архитектурное сообщество оценило довольно высоко.
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Здание будет иметь три этажа / Фото Inhabitat
Впрочем, пока проект далек от реализации, ведь предполагает расходования слишком большой суммы денег.
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