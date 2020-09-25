На севере Испании недалеко от города Сантандер стоит маяк, которому уже 90 лет. Классическая конструкция белого цвета в течение многих лет служила навигатором для моряков. Впрочем за последние годы ситуация изменилась и маяк стал популярным туристическим местом. Произошло это не в последнюю очередь из-за испанского уличного художника Окуда Сан Мигеля, который и превратил маяк на яркую картину.

Маяк Faro de Ajo начал свою работу еще в 1930 и был окрашен в классический для этих сооружений белый цвет, сообщает His.ua.

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Художник, прославившийся своим стрит-артом взялся за проект преобразования неприметного маяка в произведение искусства.

Так, на 16-метровой башни художник изобразил полосатую птицу, диких животных, а также различные фигуры. Всего в своей работе испанец использовал более 70 оттенков, а назвал свою работу "Бесконечной Кантабрией".

Заказчиком работ выступили порт города Сантандер, а также мэрия города Барей. Таким образом чиновники решили обновить объект исторического наследия города.





В работе использованы очертания различных животных / Фото His.ua

Это был уникальный опыт не только через художественную сложность проекту, но и потому, что я реализовал его на своей родине,

– рассказал Окуда.



Художник за работой / Фото Archdaily

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Несмотря на редизайн, маяк до сих пор выполняет свою главную функцию – привлекает внимание мореплавателей. К тому же, сюда стали чаще приезжать туристы. В частности, в первые дни после открытия на маяк приехало посмотреть более 10 000 посетителей.

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