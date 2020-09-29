Празька архітектурна фірма перемогла на міжнародному конкурсі з проєктування центру відвідувачів в природному заказнику неподалік столиці ОАЕ – Абу-Дабі. У водно-болотному заказнику Аль-Ватба, з'явиться будівля, яка імітує скельні утворення червонуватого кольору в аравійській пустелі. Звідси можна буде спостерігати за рожевими фламінго.

Заказник розташований на південний схід від центральної частини Абу-Дабі, повідомляє Inhabitat.

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Будівля не матиме яскраво виражених стін чи даху, адже зовні вона справді виглядатиме як типова для цього регіону скеля.



Центр буде гармонійно вливатись в ландшафт / Фото Inhabitat

Для пом'якшення клімату всередині центр для відвідувачів отримає високотехнологічний фасад, а на поверхні висадять лишайники.



Будівля отримає скляні перегородки / Фото Inhabitat

Всередині розмістять інформаційний центр, кафе, терасу, сувенірний магазин, виставковий майданчик, ванні кімнати та автостоянку. Втім найголовнішою функцією центру буде забезпечення безперешкодного огляду території заповідника.



Будівля матиме численні отвори / Фото Inhabitat

Сама територія – це заповідна зона площею 5000 квадратних кілометрів, де мешкає близько 260 видів птахів та інших представників дикої природи. Проте, кожної осені до весни заповідник приймає близько 4000 рожевих фламінго.

Поверхи тут мають кругове безбар'єрне планування, який архітектурна спільнота оцінила доволі високо.

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Будівля матиме три поверхи / Фото Inhabitat

Втім, поки проєкт далекий від реалізації, адже передбачає витрачення занадто великої суми грошей.