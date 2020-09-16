Недавно в Париже завершился международный конкурс проектов общественных пространств "DNA PARIS DESIGN AWARD 2020". Среди 15 финалистов в пятерку лучших попала работа польского архитектора Павла Гробельного. Чем особенное общественное пространство в Познани – читайте в материале.

Проект Павла Гробельного был завершен еще в 2018 году, тогда же его отметили в Польше, а позже на вооружение взяли и в Париже, сообщает Mad White.

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Международное жюри парижского конкурса "DNA PARIS DESIGN AWARD 2020" отобрало пятнадцать лучших спроектированных публичных пространств со всего мира. Победителями стали 5 из них – проекты из Канады, Гонконга, Японии и Польши.



Сквер дает возможность посетителям отдохнуть / Фото Mad White

Работа польского архитектора Павла Гробельного расположена в городе Познань и представляет собой переосмысление небольшого сквера с использованием дерева.



По замыслу архитектора, инсталляция сможет служить для большого количества человек одновременно / Фото Mad White

Как и другие работы Павла, этот характеризуется экологичностью и минимализмом. Новое пространство состоит из низких зеленых насаждений, среди которых размещена круглая деревянная платформа, которую разделяет мощеная тропинка. Повышение приспособлено для отдыха прохожих.



Здесь также есть небольшое повышение / Фото Mad White

В целом работы архитектора уже реализовали в саду рядом с Королевской библиотекой в Брюсселе, музеем прикладного искусства в Будапеште, и в самом большом городском парке в Шанхае. Павел Гробельный также является автором серии уличной мебели для делового района Ла-Дефанс в Париже.

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Минимализм и уважение к природе – главные черты проектов архитектора / Фото Mad White