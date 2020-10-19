В Йемене, как и в других странах на Ближнем Востоке, туристов ждет много уникальных сооружений. Впрочем, дворец на вершине скалы "Дар-аль-Хеджар", который еще называют "Замком Имама", поражает своей особенностью, ведь сооружение как бы "срослась" со скалой, на вершине которой расположен. Больше о Дворце Имама – читайте в материале.

Расположена достопримечательность на вершине скалы в долине Wadi Dhahr, что в 15 километрах от города Сана – столицы Йемена, передает Novate.

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К сожалению, оригинальное сооружение было разрушено турками много веков назад. Однако сегодня есть возможность увидеть относительно новое здание, но не менее красивое. Название свое дворец получил после последнего Имама (священник у мусульман), который правил страной – Яхья бен Мухаммед Хамид ад-Дин.



Здание стоит на довольно высокой скале / Фото Novate

Именно этот правитель построил и использовал семиэтажное сооружение для приема высокопоставленных гостей и послов, а также собственного проживания.

Внутри обустроили 35 комнат, треть из которых были созданы для личного пользования Имама. Кроме хозяйственных и "официальных" комнат здесь также было отдельное помещение для гарема правителя.



К оформлению фасада подошли довольно скрупулезно / Фото Novate

Интересным архитектурным решением, которым может похвастаться дворец-крепость – это прорубленный в скале колодец. Его шахта проходит через все этажи, поэтому доступ к воде организован изнутри дворца.

Интерьер в отличие от внешнего вида не впечатлял роскошью, которая присуща большинству правителей на Ближнем Востоке. Комнаты внутри были довольно аскетичными, особенно те, которые были созданы лично для Имама.



Интерьеры значительно уступают в роскоши большинству дворцов в этом регионе / Фото Novate

Сегодня многочисленными террасами и прекрасными видами, которые открываются с горы, могут любоваться все желающие, ведь резиденция является музеем.

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