Популярные туристические места бывают не только на земле, но и под ней. Подземные города или памятники часто поражают своим размахом, а некоторые из них являются наследием не такого уж и далекого прошлого. В материале мы предлагаем вам 4 подземных комплексы со всего мира.

Подземные города сегодня привлекают большое количество туристов, информирует Дім 24.

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4 масштабные подземные поселения

Деринкую, Турция



Сегодня здесь проводят экскурсии / Фото history.com

В известном среди туристов турецком регионе Каппадокия расположен подземный город под названием Деринкую. Это огромный подземный комплекс лабиринтов, который был заложен примерно в восьмом веке до нашей эры. Подземелья должно было стать убежищем для населения на время войн и вражеских вторжений.

Это полноценный город, оборудованном вентиляционными шахтами, колодцами, кухнями, банями и винодельнями. Однако, самым интересным здесь является жилые помещения, которые способны вместить примерно 20 000 человек.

Наур, Франция



Первые раскопки здесь делали еще во времена Римской империи / Фото otomosem.com

В северной части Франции под землей расположен настоящий город. Это три километра туннелей, вмещают более трехсот комнат, которые скрыты лесистой местностью на глубине примерно в 30 метров. Такое поселение вмещало до тысяч людей, которые прятались от врагов. Здесь построены настоящие часовни, церкви, конюшни, колодцы и пекарни.

Хитрая система вентиляции спроектирована так, чтобы враги не увидели дыма от костров, который поднимается из земли.

Петра, Иордания



Здание считается символом страны / Фото free-eyes.com

Петра – это древний город, расположенный в горах на юге Иордании. По словам историков, эта местность была заселена еще с доисторических времен, а около двух тысяч лет назад – местные жители вручную, используя лишь примитивные инструменты, сумели обтесать и высечь из скал и песчаных холмов масштабный комплекс гробниц, залов и храмов.

А самой известной постройкой является Аль-Хазне, которая также известна как "Казна". Здание выделяется декоративным фасадом, который возвышается почти на полсотни метров вверх по скале.

Берлингтон, Великобритания



Британцы так никогда и не пользовались бункером в полной мере / Фото Theculturetrip.com

Во время Холодной войны крупные игроки геополитической шахматной доски занимались строительством различных секретных объектов. Нечасто в списке таких проектов фигурирует Великобритания, хотя в середине прошлого века под городком Коршем разведывательные службы страны заложили целый подземный комплекс.

Да, на глубине 30 метров заложен Берлингтонским бункер, который был оснащен офисами и кафетериями, телефонной станцией и медицинскими учреждениями, а также жилыми помещениями вместимостью около четыре тысячи человек.

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Вся эта инфраструктура поддерживалась в рабочем состоянии до 2004 года, хотя до конца так и не была введена в эксплуатацию.